Совфед ратифицировал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Москва, 11 июня. Совет Федерации ратифицировал законодательный проект об ужесточении наказания за дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом по вине пьяных водителей.

Отмечается, что этот проект вносит изменения в 264-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как сообщает KP.ru, наказание ужесточится в том случае, если авария привела к причинению тяжкого вреда здоровью, — от трех до семи лет заключения.

Кроме того, наказание ужесточается, если ДТП привело к гибели человека, — от пяти до 12 лет тюрьмы, а в случае гибели двух или более человек — от восьми до 15 лет.

Одобренным проектом предлагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде идентичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и в метро.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие соответствующих мер связано с необходимостью снижения числа аварий на дорогах по вине нетрезвых водителей.

В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей важность предложения отмечал депутат Сергей Вострецов.