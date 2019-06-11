В Госдуме поддержали идею введения рабочей четырехдневки

Россиян в любом случае ожидает переход на укороченный режим работы, заявил в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов.

Так парламентарий прокомментировал прозвучавшее 11 июня на Международной конференции труда заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — выразил мнение глава кабинета министров.

По словам Вострецова, комитет по труду и социальной политике будет готов рассмотреть соответствующий законопроект об изменениях в Трудовом кодексе РФ, если он будет внесен в Госдуму. Сам депутат поддержал эту инициативу.

«Сегодня во всем мире — с учетом развития информационных технологий — облегчается труд человека во многих сферах, поэтому в будущем, наверное, нас так или иначе ждет короткая рабочая неделя либо короткий рабочий день. И это нормально. Человечество для того и развивается», — отметил он в интервью ФАН.

Идею предоставить россиянам возможность меньше времени проводить на работе парламентарий счел вполне обоснованной. Он также отметил, что уже сегодня сотрудники различных отраслей избавлены от многих затратных по времени задач.

«В XIX веке, вспомните, на себе пахали, на лошадях. Сегодня некоторые посевные работы уже идут автоматически. Вычисления раньше сидели по линейке неделями делали. Сейчас те же расчеты чертежей компьютер делает за несколько секунд», — добавил депутат.

Представитель парламентского комитета по труду и социальной политике вспомнил строки песни из советского фильма «Приключения Электроника»: «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек».

Депутат подчеркнул, что роботы и машины никогда не смогут полностью заменить человеческий разум, однако вполне могут прийти на помощь людям, чтобы освободить их время для творчества и саморазвития.

«Как быстро это произойдет, пока не могу сказать, все обсуждается. Будет законопроект в Госдуме — будем обсуждать», — добавил Вострецов.

Он отметил, что за сокращением рабочей недели или продолжительности рабочего дня в любом случае не должно последовать уменьшения заработной платы: для многих сфер труда это могло бы стать критичным.

Идеи сокращения числа рабочих дней или часов в течение дня давно обсуждаются, в том числе на международном уровне. Еще в октябре 2014 года мировые СМИ растиражировали статью Джона Мессенджера, эксперта Международной организации труда, под названием «Пять веских причин для введения четырехдневной рабочей недели». Однако позже представители МОТ пояснили, что статья была опубликована в блоге Work in Progress, где эксперты организации всего лишь обмениваются мнениями. Никаких жестких рекомендаций для стран — членов МОТ, к которым относится и Россия, тогда не последовало. Тем не менее отдельные зарубежные корпорации практикуют различные варианты усеченного рабочего графика для своих сотрудников.

Российский бизнесмен Сергей Полонский в декабре прошлого года и вовсе призвал работодателей оставить рабочими всего три дня недели из семи, заявив, что «у нас украли время».