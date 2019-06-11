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Сирия новости 11 июня 16.30: в Хомсе ИГ* напало на САА, в Хаме «Тахрир аш-Шам» лишилась ракетных установок

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Сирия новости 11 июня 16.30: в Хомсе ИГ* напало на САА, в Хаме «Тахрир аш-Шам» лишилась ракетных установок

Сирия, 11 июня. В Хомсе боевки «Исламского государства»1 напали на САА, в Хаме «Тахрир аш-Шам» лишилась ракетных установок в ходе операции ВВС Сирии. В Идлибе ВКС РФ атаковали расположения джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ совершили серию боевых вылетов на юге Идлиба и северо-западе Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение боевиков ИГИЛ1 на севере Хомса.

«Исламское государство: напали на расположения сирийской армии в Хомсе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: теряет ракетные установки на северо-западном фронте в Хаме.

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Как сообщает Twitter-канал Syriawatan News, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели еще одну операцию по гуманитарному разминированию в районе Бани-Зейд в городе Алеппо. Саперы собрали брошенные боеприпасы, взрывчатку и мины-ловушки и уничтожили на полигоне за городской чертой. Взрывчатка и оружие были оставлены боевиками в 2016 году, когда САА освободила данные районы от джихадистов радикальных группировок.

Провинция Хомс

Южная граница Сирии в провинции Хомс

Как сообщает новостной портал Al Masdar у города Пальмира в провинции Хомс боевики «Исламского государства» совершили два нападения на Сирийскую арабскую армию (САА). Первая атака ИГИЛ была направлена против сил правительственной армии у насосной станции Т-3 вблизи города, что привело к ожесточенной перестрелке между двумя сторонами. Информации о жертвах первой перестрелки не поступало. Нападение было отбито правительственными силами. Позднее террористы ИГИЛ атаковали позиции сирийской армии у международного шоссе к востоку от Пальмиры. Как сообщает источник, перестрелка продлилась недолго, но террористы смогло ранить нескольких солдат сирийской армии, прежде чем они отступить обратно в пустыню. Недавно количество атак боевиков в районе Пальмиры увеличилось, что вынудило САА сосредоточить больше отрядов на этом фронте.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

ВВС Сирии атаковали позиции боевиков на юге провинции Идлиба. По информации новостного портала Baladi News, удары с воздуха были нанесены по объектам радикалов на подступах к городу Маарет Ан-Нуман, который сейчас контролируется джихадистами. Сведения о потерях боевиков на настоящий момент не поступали. Ранее боевики атаковали опорные пункты САА сил и поселения, отбитых у них правительственной армией ранее.

Провинция Хама

Провинция Хама

ВВС Сирии с поддержкой самолетов ВКС РФ совершили еще один боевой вылет в Хаме и нанесли точечные удары по расположениям джихадистов группировки «Тахрир аш-Шам» на северо-западе провинции. Как сообщает канал Baladi News, с самолетов были обстреляны ракетные установки боевиков в городах Кафр-Зета, Аль-Латамина, Мурек, Закят, Джуббейн и Тель-Малах, в ответ на неоднократное нарушение режима прекращения огня.

Согласно данным Центра по примирению сторон (ЦПВС), за последний сутки было зафиксировано российскими наблюдателями 12 нарушений, среди которых 10 в Латакии и 2 в Хаме. Турецкой стороной было зафиксировано 16 случаев, из которых 9 пришлись на Идлиб, 7 – в Хаме.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Сергей Петров
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