Сирия, 11 июня. В Хомсе боевки «Исламского государства»1 напали на САА, в Хаме «Тахрир аш-Шам» лишилась ракетных установок в ходе операции ВВС Сирии. В Идлибе ВКС РФ атаковали расположения джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ совершили серию боевых вылетов на юге Идлиба и северо-западе Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение боевиков ИГИЛ1 на севере Хомса.

«Исламское государство: напали на расположения сирийской армии в Хомсе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: теряет ракетные установки на северо-западном фронте в Хаме.

Провинция Алеппо

Как сообщает Twitter-канал Syriawatan News, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели еще одну операцию по гуманитарному разминированию в районе Бани-Зейд в городе Алеппо. Саперы собрали брошенные боеприпасы, взрывчатку и мины-ловушки и уничтожили на полигоне за городской чертой. Взрывчатка и оружие были оставлены боевиками в 2016 году, когда САА освободила данные районы от джихадистов радикальных группировок.

Провинция Хомс

Как сообщает новостной портал Al Masdar у города Пальмира в провинции Хомс боевики «Исламского государства» совершили два нападения на Сирийскую арабскую армию (САА). Первая атака ИГИЛ была направлена против сил правительственной армии у насосной станции Т-3 вблизи города, что привело к ожесточенной перестрелке между двумя сторонами. Информации о жертвах первой перестрелки не поступало. Нападение было отбито правительственными силами. Позднее террористы ИГИЛ атаковали позиции сирийской армии у международного шоссе к востоку от Пальмиры. Как сообщает источник, перестрелка продлилась недолго, но террористы смогло ранить нескольких солдат сирийской армии, прежде чем они отступить обратно в пустыню. Недавно количество атак боевиков в районе Пальмиры увеличилось, что вынудило САА сосредоточить больше отрядов на этом фронте.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии атаковали позиции боевиков на юге провинции Идлиба. По информации новостного портала Baladi News, удары с воздуха были нанесены по объектам радикалов на подступах к городу Маарет Ан-Нуман, который сейчас контролируется джихадистами. Сведения о потерях боевиков на настоящий момент не поступали. Ранее боевики атаковали опорные пункты САА сил и поселения, отбитых у них правительственной армией ранее.

Провинция Хама

ВВС Сирии с поддержкой самолетов ВКС РФ совершили еще один боевой вылет в Хаме и нанесли точечные удары по расположениям джихадистов группировки «Тахрир аш-Шам» на северо-западе провинции. Как сообщает канал Baladi News, с самолетов были обстреляны ракетные установки боевиков в городах Кафр-Зета, Аль-Латамина, Мурек, Закят, Джуббейн и Тель-Малах, в ответ на неоднократное нарушение режима прекращения огня.

Согласно данным Центра по примирению сторон (ЦПВС), за последний сутки было зафиксировано российскими наблюдателями 12 нарушений, среди которых 10 в Латакии и 2 в Хаме. Турецкой стороной было зафиксировано 16 случаев, из которых 9 пришлись на Идлиб, 7 – в Хаме.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)