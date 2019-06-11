Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

В «Патриоте» продолжается работа по изготовлению элементов убранства храма ВС РФ

41
0 Оставить комментарий

В «Патриоте» продолжается работа по изготовлению элементов убранства храма ВС РФ

Москва, 11 июня. Мастера продолжают работу над изготовлением элементов художественно-архитектурного убранства главного храма Вооруженных Сил РФ. В мастерской «Софрино» ведется работа по изготовлению внешних орнаментов собора гальваническим способом от 3D-модели до готового элемента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мастерская занимается созданием центрального иконостаса и 18 киотов для храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот».

В «Патриоте» продолжается работа по изготовлению элементов убранства храма ВС РФ

Изначально программисты на компьютере создают 3D-модель, потом вырезаются на станках с числовым программным обеспечением с помощью фрезы. Следующий этап — шлифовка изделия для дальнейшего покрытия защитным лаком, а уже затем по деревянной детали создают силиконовую модель, опускают ее в гальваническую ванну и «выращивают» готовое изделие. Выращивание происходит с помощью электрохимических процессов, благодаря которым идет осаждение меди, занимает это в среднем несколько суток. И сложный, многоступенчатый процесс подходит к концу. Дальше только отшлифовка краев изделий и их крепление на каркас.

В «Патриоте» продолжается работа по изготовлению элементов убранства храма ВС РФ

На сегодняшний день вырезано 60% моделей, требующихся для изготовления одного киота.

infox - new
Автор: Анна Агибалова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров