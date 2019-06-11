Милонов предложил отправлять депутатов к логопеду

Москва, 11 июня. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что парламентарии должны говорить на идеальном русском языке, и предложил водить их к логопеду.

Парламентарий подчеркнул, что чиновник должен соответствовать определенному уровню. Он добавил, что внимание должно уделяться и культуре речи.

«Люди должны говорить без диалектов, без акцента. Они должны говорить на идеальном русском языке — депутаты, например. Надо их учить еще русскому языку, к логопеду сводить», — сказал член Государственной думы в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Милонов добавил, что не предлагает ограничиться лишь языковыми нормами, сообщил «ФедералПресс». По его мнению, парламентариям следует ходить в форме, чтобы не было «парада тщеславия: Brioni, Armani и так далее».

В качестве примера он привел историю с депутатом регионального парламента, который так полюбил брендовые вещи, что даже тапочки клал в сумку от Louis Vuitton. Политик назвал такое поведение для депутатов «свинством», сообщил «Пятый канал».