Москва, 11 июня. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили в страну гитариста российской группы «Бахыт-Компот» Яна Комарницкого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Музыкант прибыл в киевский аэропорт «Жуляны» из Минска. В ходе проверки документов выяснилось, что в 2016 году Комарницкий посещал Донецкую народную республику «без разрешения украинских властей».

«По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», гражданину России 1973 года, гитаристу группы «Бахыт-компот», запрещен въезд на Украину сроком на три года», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что украинские пограничники регулярно задерживают на границе граждан России, которые пытаются въехать на территорию Украины. В 2018 году пограничная служба Украины не пустила в страну более шести тысяч граждан России. С начала 2019 года сотрудники Госпогранслужбы Украины не пустили в страну 3,3 тысячи российских граждан.

Напомним, в 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны в Донбассе погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, в результате боевых действий в Донбассе погибли 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили ранения.