Эксперт назвал демонстрацией независимости заявление Турции о политическом давлении США

Санкционное давление на союзников стало новой нормой в международных отношениях. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Нападки на Турцию

Резолюция палаты представителей конгресса Соединенных Штатов «Об обеспокоенности союзом США и Турции», которая была принята накануне, содержит необоснованные нападки на турецкую внешнюю политику и является ударом по доверию между двумя странами. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

В понедельник, 10 июня, американская палата представителей единогласно одобрила резолюцию. Конгрессмены призывают Белый дом применить санкции в отношении Турции, если Анкара получит российские противовоздушные системы С-400.

«Резолюция палаты представителей конгресса США является ударом по доверию между нашими странами. Содержащиеся в ней необоснованные и несправедливые нападки на внешнюю политику Турции неприемлемы. Недопустимы заявления о готовности ввести санкции, угрозы и создание преград для двусторонних связей», — говорится в заявлении.

Как отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве, лучший путь урегулирования разногласий между двумя странами — это диалог и уважение их суверенных решений.

Новая норма в международных отношениях

Как отметил Станислав Бышок, в рамках НАТО Турция представляет собой одну из наиболее мощных военно-политических сил. У страны есть максимальная свобода действий на внешнем периметре из всех членов альянса за исключением, собственно, США.

«Отношения Анкары и Вашингтона никогда не представляли собой модель клиент-патрон, что можно сказать о большинстве других стран НАТО. Отношения были более-менее стабильными до 2016 года, когда в Турции случилась неудачная попытка государственного переворота. Роль США в несостоявшейся турецкой революции оценивают по-разному, но общим убеждением является то, что Вашингтон знал о планах радикальной оппозиции, ассоциированной с живущим в США лидером Фетхуллахом Гюленом, но не поставил в известность Анкару», — пояснил Станислав Бышок.

Эксперт заметил, что такое поведение со стороны союзника серьезно подорвало доверие между Турцией и США. Страны НАТО не имеют формального обязательства закупать оружие только у других членов альянса, хотя по умолчанию считается, что именно так и стоит поступать. Тем не менее Турция, заключив контракт с Россией, исходит из двух предпосылок: с одной стороны, это соотношение цена-качество, а с другой — это очередная демонстрация своей независимости в рамках НАТО.

«Санкции, даже по отношению к союзникам, как представляется, уже стали новой нормой в международных отношениях. В этой связи резолюция конгресса США не является чем-то неожиданным. В Вашингтоне исходят из того, что Турция не выйдет из НАТО, даже закупая российское вооружение. В этой связи введение санкций видится американскими конгрессменами как достаточно безопасное, с точки зрения отношений с Анкарой, действие, которое может заставить Турцию в перспективе пересмотреть военные закупки у России», — заключил Станислав Бышок.

Ранее в Совете Федерации оценили переговоры Вашингтона и Анкары по вопросу С-400. По мнению сенатора Олега Морозова, США понимают, что никак не могут повлиять на позицию Анкары в вопросе покупки российского вооружения.