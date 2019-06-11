Соловьев рассказал, как Meduza делом Голунова пытается «отмыться» после секс-скандала

Москва, 11 июня. Российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев связал дело спецкора Meduza Ивана Голунова и пиар на нем либеральных СМИ с желанием издания «отмыться» после секс-скандала.

В ноябре прошлого года главный редактор Meduza Иван Колпаков ушел в отставку из-за скандала, который разразился после заявления супруги одного из сотрудников издания о харассменте со стороны журналиста. Примечательно, что незадолго до этого Meduza призывала лишить мандата депутата Государственной думы Леонида Слуцкого, которого тоже обвиняли в сексуальных домогательствах.

В марте гендиректор издания Галина Тимченко сообщила о том, что Колпаков вернулся на пост главреда зарегистрированного в Латвии русскоязычного издания.

Соловьев, создавший свой Telegram-канал на фоне скандала из-за задержания Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков, связал разрастающуюся шумиху вокруг дела спецкора со случившемся в Meduza. По его мнению, либералам выгодна истерия вокруг арестованного журналиста.

«Обеляет свою репутацию «Медуза», сильно подмоченную сексуальным скандалом и тем, как Тимченко попыталась из него выйти», — написал телеведущий.

В своем сообщении он сравнил отношение общественности и, в частности, журналистского сообщества к делу Голунова с «бурей в стакане воды».

Напомним, Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. При досмотре у него изъяли четыре грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще пять грамм кокаина. Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.

О том, что шумиха, активно раздуваемая вокруг ситуации с задержанием Голунова, намеренно используется для оказания давления на власть, заявил ранее политолог Алексей Мартынов. Эксперт полагает, что речь идет об инструменте для оппозиционных политических сил, которые благодаря этой истории пытаются «раскачать лодку».

В тоже время писатель и общественный деятель Николай Стариков заявил, что журналистское сообщество совершенно необъективно требует отпустить задержанного за хранение наркотиков спецкора Meduza. Если отпускать Голунова, то тогда нужно выпустить всех, кто обвиняется в сбыте наркотиков, указал он.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич напомнил, что только суд, а не общественность или СМИ, может решить, виновен человек или нет.

Известный писатель, публицист и общественный деятель Николай Стариков в комментарии Федеральному агентству новостей назвал провокационными призывы оппозиции провести марш в защиту Голунова в праздничный день 12 июня.