Свердловские власти назвали причину проверки в редакции «Областной газеты»

Екатеринбург, 11 июня. Сотрудники департамента информполитики Свердловской области проводят плановую проверку в редакции подведомственной «Областной газеты», об этом сообщил вице-губернатор региона Сергей Бидонько в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам Бидонько, в редакции не проводятся обыски, идет плановая сверка финансово-хозяйственной деятельности. Департамент проверяет работу подведомственного учреждения.

«В «Областной газете» плановая проверка, она подведомственная администрации, поэтому ничего удивительного», — заявил собеседник ФАН.

Бидонько добавил, что издание получает финансирование из областного бюджета, поэтому департамент контролирует расходы учреждения.

Ранее URA.RU со ссылкой на источник в «Областной газете» сообщило, что якобы в редакции проводятся обыски. Работа велась в бухгалтерии издания. В департаменте информполитики также подтвердили проведение проверки на соблюдение законодательства о госзакупках.