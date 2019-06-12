Сирийский Дейр-эз-Зор продолжают восстанавливать после разрушений

Дамаск, 12 июня. В сирийской провинции Дейр-эз-Зор продолжаются работы над реконструкцией парков, улиц и государственной собственности. Большинство работ проводится в кварталах и на улицах города Дейр-эз-Зор, особенно в государственных учреждениях, которые были разрушены за шесть лет активных боевых действий.

Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Губернатор провинции отметил, что сейчас рассматривается сразу несколько проектов по восстановлению улиц, дорог и учреждений, все эти проекты готовятся представить правительству для финансирования. Министр призвал все заинтересованные стороны, а также общественных деятелей объединиться, чтобы создать все условия для возвращения людей в их дома.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

После освобождения и полной зачистки административного центра провинции от террористов в 2017 году, сирийское правительство выделило 6 миллиардов лир (около 12 миллионов долларов) для восстановления сетей водоснабжения и электроснабжения, объектов инфраструктуры, транспортировки отходов и финансирования здравоохранения в городе Дейр-эз-Зор.

Примечательно, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 уничтожили 75-80% зданий в районах, которые находились под их контролем в городе. В некоторых районах ущерб достиг 90%, он оценивается в миллиарды лир. Реконструкция поврежденных зданий может занять несколько лет, в работы по реставрации будут вовлечены крупные компании.

1 Организация запрещена на территории РФ.