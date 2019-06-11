Эксперт объяснил интерес Huawei к российской операционной системе «Аврора»

Эксперт по информационной безопасности Александр Власов уверен, что Huawei постарается использовать российский опыт в создании собственной ОС, замены Android.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что попавшая под американские санкции компания-производитель смартфонов Huawei может найти замену Android в России. Как утверждается, китайские смартфоны могут получить систему «Аврора», которая разрабатывается при участии «Ростелекома» на базе финской операционной системы Sailfish. Российская «Аврора» базируется на ядре Linux и поддерживает приложения для Android.

По данным источников издания, перед ПМЭФ главный исполнительный директор Huawei Го Пин якобы обсуждал с министром цифрового развития и связи России Константином Носковым возможный переход китайских мобильных устройств на российскую операционку. Примечательно, что «Ростелекому» неизвестно о подобных инициативах. И тем не менее российская компания рада сотрудничеству с производителями любых решений.

«Мы о таких предложениях не слышали, но были бы рады сотрудничеству с производителями любых решений», — сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома».

Комментируя ситуацию, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что «Android, в отличие от iOS, это программное обеспечение с открытым исходным кодом, а значит, создать альтернативу этой ОС не составляет труда».

«Но сразу возникает вопрос — а почему китайцы интересуются именно российской операционкой? Дело в том, что китайские программисты, конечно, замечательные люди, но они явно не на первом месте в рейтинге программистов. Наши же программисты отличаются способностью решать очень нетривиальные задачи. Грубо говоря, русские не будут делать 100 одинаковых матрешек, они создадут одну огромную матрешку, которая еще и летать будет. Ну, вот Китай и намерен использовать российский опыт в создании собственной ОС, замены Android», — говорит эксперт.

По мнению собеседника ФАН, Китайская Народная Республика действительно заинтересована в создании собственного аналога Android, который будет распространен почти на 1,5 млрд человек. Во-первых, это выгодно с экономической точки зрения (от продажи мобильных устройств), во-вторых, данные пользователей не будут утекать в АНБ (Агентство национальной безопасности США).

«У АНБ открыта задняя калитка во все продукты Google, Facebook, Microsoft и т. д. Китайцам же необходимо, чтобы данные их пользователей отправлялись прямиком в их собственные спецслужбы. А что касается вот этих всех маневров (интерес к российской ОС. — Прим. ФАН), ну кто откажется к 1,5 млрд пользователей прицепить еще 180 миллионов людей, которые входят в ЕАЭC, кто откажется прицепить к этому еще Иран, Афганистан, Пакистан с довольно крупным населением? Они же входят в качестве приглашенных гостей или наблюдателей в ШОС», — продолжает Власов.

Другими словами, в настоящее время мы можем наблюдать, как в мировом пространстве формируются два мощных технологических кластера — Китай и США. При этом, уверяет эксперт, Российской Федерации придется выбирать, какую сторону занять.

«Понятное дело, что США своими действиями придавливают все европейские попытки стать самостоятельным технологическим центром. Сейчас все торговые войны, в том числе с Huawei, — это попытка сохранить свое технологическое доминирование, на котором основано доминирование во всем мире. Понятно также стремление Китая избавиться от американского доминирования и создать собственную альтернативную платформу. Собственно, для этого Владимиру Путину было предложено создать в России научно-технический инновационный фонд и вкладывать инвестиции в сферу искусственного интеллекта, инновационных материалов, космических технологий на пару с Китаем. Пекин начинает приглашать к себе соседей», — утверждает Александр Власов.

Для России решение включиться в китайский технологический кластер сопряжено с определенными издержками, так как сейчас большинство пользователей и компаний активно используют именно американскую it-продукцию.

«Кстати, когда Франция не поддержала интервенцию США в Ираке, американская общественность настолько обиделась на Париж, что без всяких санкций просто перестала покупать французские сыры, вина и прочие паштеты. Ну а мы продолжаем с завидным упорством пользоваться поисковиком Google вместо «Яндекса», почтой Google вместо почты «Яндекс», Facebook вместо «ВКонтакте», ну и т. д. Вынужден констатировать, что Россия уже не сможет стать самостоятельным технологическим центром, даже если объединит усилия с Европой, — этот поезд ушел от нас навсегда. Поэтому нужно просто выбирать, к кому присоединиться», — говорит аналитик.

Напомним, китайская компания Huawei попала в черный список Минторга США как компания, «вовлеченная в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам». Huawei обвиняется в предоставлении услуг Ирану в обход американских торговых санкций. А после внесения Huawei в черный список правительства США компания Google объявила о прекращении сотрудничества с ней. В результате корпорация потеряет доступ к обновлениям системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.