Раскольник Филарет отказался признавать томос ПЦУ



Киев, 11 июня. Бывший глава неканонического Киевского патриархата, раскольник Филарет Денисенко отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины и объяснил, почему не примет его никогда.

По его мнению, выданный Украине томос является просто переходом из одной зависимости в другую

«Мы не знали содержания томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию», — подчеркнул он.

Недовольство Филарета связано с тем, что томос об автокефалии ограничивает юрисдикцию так называемой Православной церкви Украины только территорией этой страны и лишает ее еще некоторых прав, отмечает «Громадське ТВ». Кроме того, Денисенко убежден, что именно он должен был стать главой новой церковной структуры, а не Епифаний. Последнего он также упрекнул в том, что из-за его действий в «новой церкви» произошел раскол. Филарет пояснил, что этого не произошло, если бы Епифаний не нарушил договоренности, достигнутые во время «объединительного собора».

Ранее Филарет жаловался, что Епифаний с ним не сотрудничает и даже не звонит. Сам Епифаний считает, что никакого раскола нет.

Напомним, так называемую «Православную церковь Украины» создали в декабре, объединив неканонические Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефальную православную церковь. Ее Епифаний Думенко. Томос об автокефалии Константинопольский патриарх Варфоломей выдал ПЦУ в январе этого года. Другие православные церкви ее не признают. В РПЦ «автокефалию» ПЦУ считают пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

В конце мая Филарет отказался подписать устав ПЦУ. Епифаний тогда заявил, что сожалеет в связи с таким решением Денисенко, документ все равно считается действительным.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин объяснил, что никакого ущерба жизни ПЦУ этот шаг патриарха не нанесет.

«Ничего страшного у них не будет. Филарет не есть глава церкви. Филарет — патриарх в церкви, где нет патриарха. Вот парадокс», — сказал он в эфире НСН.

По его мнению, бывший глава УПЦ Киевского патриархата оказался в роли «патриарха на покое», в то время как всю жизнь мечтал стать действующим главой церкви.