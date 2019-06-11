Лукашенко назначил Караева главой МВД Белоруссии

Минск, 11 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой МВД Юрия Караева, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками. Караев сменил на посту ушедшего в отставку Игоря Шуневича.

После встречи с Лукашенко Караев пообщался с представителями СМИ и рассказал, что хорошо знаком с особенностями работы органов внутренних дел. Он подчеркнул, что намерен обратить особое внимание на укрепление дисциплины в ведомстве, а также на справедливое отношение сотрудников министерства ко всем группам граждан.

«Все наши люди под защитой закона», — цитирует Караева БелТА.

Новый глава белорусского МВД родом из Северной Осетии. Караев окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище имени Дзержинского МВД СССР. В Белоруссию он попал по распределению в 1987 году. Караев имеет большой опыт руководства спецбригадами. В июле 2008 года он был назначен командиром минского спецназа, а в 2009 году занял должность первого заместителя начальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск белорусского МВД.

Напомним, Лукашенко принял рапорт об отставке предыдущего министра внутренних дел Белоруссии Игоря Шуневича 10 июня. Бывший глава МВД рассказал, что проделал длинный и сложный путь в министерстве и многое успел сделать за время пребывания на посту. Шуневич отметил, что принял решение уйти в отставку, поскольку хотел обеспечить преемственность и сменить сферу деятельности.