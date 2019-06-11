Высоцкая поразила поклонников откровенным фото в бикини

Москва, 11 июня. Известная российская телеведущая и артистка Юлия Высоцкая опубликовала откровенные фотографии в бикини. Поклонники восхитились ее стройной фигурой и отметили, что Высоцкая в свои 45 лет очень хорошо выглядит.

Телеведущая отдыхает на берегу Атлантического океана. Она решила порадовать своих поклонников и рассказать о своем путешествии. Высоцкая опубликовала в своем профиле в Instagram откровенную фотографию в купальнике на фоне океана.

Подписчики моментально отреагировали на снимок, отметив, что у талантливой и обаятельной Юлии замечательная фигура. Она не стала скрывать от своих поклонников секрет стройности и рассказала, что регулярно тренируется. Именно спорт, по ее словам, позволяет держать себя в форме и пребывать всегда в хорошем настроении.

Высоцкая посоветовала каждому заниматься физической активностью, а не портить настроение диетами, которые могут превратить женщину в «сварливую старуху».

«Просто изящная, а ножки — супер. Главное — обаяние, талант во всем, и хорошая мудрая жена, и прекрасная мать», — написал один из подписчиков Юлии.

«Вот это фигура, БРАВО!» — восхитился другой.

«Преклоняюсь! Колоссальная работа над собой», — отмечается в другом комментарии.

Поклонники телеведущий буквально завалили ее комплиментами, отмечая не только внешнюю красоту, но и внутреннюю.

«Вот это женщина! Сколько талантов, силы воли, шарма, культуры и изящества! Восторгаюсь!» — написал подписчик.

Ранее поклонники телеведущей испугались за звезду, внешний вид которой претерпел трансформацию. По их мнению, особенно сильно изменения видны на последних селфи, которые артистка опубликовала в своем Instagram. Некоторые поклонники предположили, что до неузнаваемости артистку изменили «уколы красоты». Другие выразили надежду, что виной всему все-таки не ботокс, а фотошоп или неудачный ракурс.