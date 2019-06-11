Подруга Началовой рассказала об изменах первого мужа певицы

Москва, 11 июня. Покойная певица Юлия Началова не была счастлива в браке ни с Дмитрием Ланским, ни с Евгением Алдониным, заявила продюсер и подруга исполнительницы Олеся Сазыкина.

Подруга Началовой рассказала, что певица была настолько влюблена в Ланского, что даже ездила на гастроли с группой «Премьер-министр», в которой тогда пел музыкант. Началова также села на жесткую диету, так как, по словам Сазыкиной, ее первый муж считал ее толстой.

Однако причиной разрыва отношений Ланского и Началовой стал не лишний вес певицы, а другие женщины супруга.

«Дошло до того, что в отсутствие Юли он приводил девчонок к ней в квартиру и развлекался с ними в ее постели. «Представляешь, прихожу домой и нахожу на подушке чужие волосы, — жаловалась мне Началова. — А главное — чувствую чужой женский парфюм. У меня духи «Монталь», а воняет чем-то совершенно другим», — сказала подруга покойной в беседе с «Экспресс газетой».

По ее словам, Ланской долго уверял жену, что она ошибается. Однако позже певец влюбился в другую и потребовал от Началовой развода, отметила продюсер.

Сазыкина отметила, что Началова потом стала встречаться с Алдониным, когда он еще состоял в браке. По словам подруги, знаменитость обратила внимание на футболиста, поскольку хотела отомстить бывшему супругу.

«Юля женила его на себе классическим способом — залетела. Когда расписывались, она была уже на третьем месяце. Певица не была счастлива в этом браке, состоявшемся не по любви: за Алдонина вышла исключительно назло Ланскому», — добавила подруга Началовой.

Позже футболист ушел к другой, а Началова закрутила роман с хоккеистом Александром Фроловым, вспоминает Сазыкина. Она добавила, что Фролов многое покупал для Юлии, даже помогал делать ей ремонт, однако после расставания попросил вернуть средства, сообщила подруга певицы.

Началова скончалась 16 марта от заражения крови и сердечной недостаточности. Ей было 38 лет.