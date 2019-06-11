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Россияне прокомментировали немецкий рейтинг самых красивых русских имен

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Россияне прокомментировали немецкий рейтинг самых красивых русских имен

Москва, 11 июня. Пользователи социальных сетей отреагировали на рейтинг самых красивых русских имен, составленный немецким изданием Wunderweib.

По версии немецкого ресурса, в перечне самых благозвучных мужских имен оказались Алеша, Николай, Максим, Вадим и Никита, а женских — Алина, Полина, Дарья, Мила и Виктория. Автор материала при этом отметил, что Россия — это очаровательная страна с богатой историей.

В Сети активно обсуждают представленный изданием рейтинг, отмечая, что едва ли немцам можно доверять в этом вопросе.

Россияне прокомментировали немецкий рейтинг самых красивых русских имен

По мнению российских участников дискуссии, в таких вопросах доверять немцам не нужно.

«Только одно русское имя в списке», — обратил внимание пользователь Геннадий Луканин.

Другие участники обсуждения предложили свои варианты самых красивых «русских» имен.

«Меркул, Мерцал и Капитон», — пошутил комментатор под ником Такой Какой.

Юзеры указали на то, что «Полин в России столько, сколько и Артемов», а также выразили надежду, что мода на такие имена скоро закончится.

Другие пользователи наоборот согласились с мнением автора, обратив внимание на «хороший вкус».

Напомним, в апреле текущего года специалисты назвали самые популярные имена новорожденных в России. Оказалось, что самым популярным именем для новорожденных мальчиков в РФ на протяжении долгого периода является Артем.

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Автор: Сергей Петров
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