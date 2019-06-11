СМИ и операторов связи могут обязать оповещать о ЧС в России

Москва, 11 июня. Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект об обязанности редакций СМИ и операторов связи оповещать население о ЧС на основании соответствующего обращения к ним со стороны властей, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, в зависимости от территории распространения СМИ или оказания услуг связи к их руководству сможет обращаться тот или иной орган власти. В том числе от формы (печатное СМИ, электронное, телеканал или радиоканал) зависит, что будет указываться в обращении.

«Требование выпустить в эфир (для телеканала, радиоканала) или опубликовать экстренную информацию (для печатного СМИ, электронного СМИ)», — уточняется в документе.

В законопроекте указывается, что операторы связи и СМИ будут выполнять обязанности по передаче экстренных данных на безвозмездной основе, согласно действующему законодательству. Правительство подчеркнуло, что никаких дополнительных расходов не последует, поскольку проект не предполагает новых обременений для участников рынка.

Ранее стало известно о том, что операторов сетей 5G хотят обязать использовать российское оборудование. Соответствующее требование содержится в новой версии проекта концепции их создания и развития. Уточняется, что власти готовы оказывать государственную поддержку в виде льгот по тарифам страховых взносов и налогообложению.

Ростех, в свою очередь, подготовит условия для создания беспроводной связи пятого поколения 5G на основе российской инфраструктуры до 2024 года.