Москва, 11 июня. Американские психологи ответили, насколько эффективно давать советы себе самому. С целью выяснить, как действуют такие рекомендации, они провели исследование с привлечением нескольких сотен добровольцев.

Психологи выяснили, можно ли дать совет самому себе. Ученые Энни Маккорд и Робин Ковальский задавали вопросы добровольцам на сайте Mechanical Turk компании Amazon. Тест предполагал ответы на три вида вопросов. Как пишет Planet Today, добровольцам нужно было сформулировать совет, а затем оценить его вероятное воздействие на свою жизнь, просчитать вероятность следования рекомендациям.

Выяснилось, что люди чаще всего дают себе советы, касающиеся личных отношений, образования, принятия решений. Большая часть респондентов призналась, что советы связаны с их прошлым опытом, к примеру: удачными или неудачными любовными отношениями. Поэтому в половине случаев советы самому себе представляли собой что-то вроде сожалений по поводу того, что случилось. Участники эксперимента сошлись во мнении, что прислушались бы к подобным советам.

Ранее проанализировав крупную базу данных по пациентам, страдающим от различной силы депрессии, международная научная группа определила несколько важных симптомов, которые ранее никому не приходило в голову связывать с депрессией. Оказалось, что душевное состояние человека оказывает влияние на самые разные органы тела.

В целом депрессия очень сильно влияет на организм человека — в худшую сторону, разумеется. Любые хронические заболевания могут обостриться именно в период крайнего упадка духа. В состоянии депрессии людям достаточно трудно даже просто встать с постели, чтобы жить нормальной жизнью — упадок сил сопровождает человека изо дня в день.

Люди с тревожностью и депрессией часто испытывают боли в груди, а страдающие обширной и клинической депрессией сталкиваются еще и с болями в спине. Как утверждает исследование, опубликованное в Journal of Pain, многих депрессивных людей мучат сильные мигрени, которые тоже не прибавляют им радости жизни.

Аналогичным образом реагирует на депрессию и желудок — страдающие депрессией люди очень склонны к расстройствам желудка, запорам и вздутиям, а также болям в суставах.