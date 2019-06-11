Взрыв на танкере в порту Махачкалы унес жизни трех человек. События дня. ФАН-ТВ

Взрыв в Махачкале Будний день в торговом порту Махачкалы сегодня прошел не по плану. Утром на одном из танкеров в столице Дагестана прогремел взрыв, вслед за ним начался и пожар. По предварительным данным, погибли три человека, еще столько же доставлены в больницу. Всего на борту находились шестеро, один из пострадавших в тяжелом состоянии — он получил 95% ожогов тела. Инцидент произошел, когда рабочие перекачивали нефть на четвертом причале морского порта. Сообщается, что пострадал «В.Ф. Танкер 16», который принадлежит компании «Волжское пароходство». По данным регионального МЧС, причиной трагедии стал хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении судна. Сейчас огонь потушен, но еще есть задымление. Экстренные службы продолжают работу на месте ЧП.

Су-27 на страже границ Неспокойно сегодня не только на воде, но и в воздухе. Однако истребитель Су-27 уверенно стоит на страже российских границ. Над Балтикой, где сейчас проходят учения НАТО, он перехватил два самолета-разведчика. Приблизившись на безопасное расстояние, экипаж Су-27 распознал «незваных гостей», ими оказались воздушные суда ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим». С соблюдением всех норм безопасности Су-27 сопроводил их, не допустив нарушения границы. Правда, учения Североатлантического альянса Baltops-2019, в которых участвует 18 стран, продлятся в Балтийском море до 21 июня. Поэтому ждать внезапных визитов еще определенно стоит.

Роспуск отменен Нешуточные страсти разгораются и в Молдавии. Президент страны Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента и досрочных выборах по простой причине — несоответствие конституции. Впрочем, как ни странно, это идет вразрез с позицией самого Конституционного суда Молдавии. Ранее он отстранил Додона от должности, а исполняющим обязанности президента назначил Павла Филипа из Демократической партии. Он-то и подписал указ о роспуске депутатов. Впрочем, слушать его, кажется, никто не намерен. Конфликт начался из-за выборов в феврале: партии три месяца не могли сформировать правящую коалицию, но в итоге договорились. По мнению суда, слишком поздно. Загвоздка в сроках случилась из-за разных точек отсчета: в одном случае 9 марта — дата признания депутатских мандатов, в другом 21 марта — созыв первого заседания. Впрочем, эксперты отмечают, что Демократическая партия и ее лидер, олигарх Владимир Плахотнюк, лишь пытаются узурпировать власть через судей. Кстати, Россия еще в 2017-м объявила Плахотнюка в розыск по делу о покушении на убийство. Впрочем, не исключено, что уголовное преследование ему в скором времени грозит и в Молдавии.