Медведев рассказал о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю

Москва, 11 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что четырехдневная рабочая неделя может стать основой социально-трудового контракта в будущем. Такая вероятность обосновывается развитием технологий, рассказал глава российского правительства во время выступления на Международной конференции труда.

По словам Медведева, технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и позволяет уменьшить количество времени, затрачиваемого на трудовую деятельность. Это, в свою очередь, освобождает время для досуга.

Также премьер-министр обратил внимание на необходимость дебюрократизации трудовых отношений, которая возникла на фоне повышения уровня жизни. Это позволит упростить процедуры найма и делопроизводства, сообщает «Вечерняя Москва».

Кроме того, Медведев призвал сделать понятия «рабочий день» и «рабочее место» более лояльными, сообщает РИА Новости.

«Речь идет о более лояльный организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по необходимости», — пояснил глава российского правительства.

Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ внесли законопроект о сокращенном рабочем дне для женщин, работающих в сельской местности. Поправки в Трудовой кодекс подготовила группа депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.