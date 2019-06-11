В Совфеде объяснили Зеленскому, почему не стоит уклоняться от выполнения «Минска»

Министерство иностранных дел РФ выступило с призывом к Киеву перестать саботировать «Минск».

«Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на юго-востоке, не будут, как Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей с сожалением констатировала, что в настоящий момент действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает проводить политику своего предшественника — Петра Порошенко. Вместе с тем она заметила, что глава государства выступал за мир в Донбассе.

«Провокационные заявления встроены в тот тренд, который на Украине уже сложился. Зеленский, помимо провокационных заявлений, обращался к народу Украины. И в них, прежде всего, говорилось о том, что он планирует установить мир в Донбассе. Мир в Донбассе прописан в минских соглашениях, другого варианта разрешения этого конфликта не существует», — рассуждает сенатор.

По словам политика, минские соглашения являются единственным документом, который способен защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик.

«Минск» прописывался как наиболее реальный вариант развития событий. Потому что республики ни на какой иной вариант, при котором не будет гарантирована безопасность населения, не пойдут. Соответственно, Зеленскому придется руководствоваться теми пунктами минских соглашений, которые предписывают и внесение изменений в конституцию, и установление власти в республиках с учетом интересов населения. От этого никуда уйти нельзя», — продолжает сенатор от Севастополя.

В заключение она добавила, что стороны гражданской войны на Украине должны отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. В первую очередь это требование касается Киева, поскольку ДНР и ЛНР всегда придерживались положений «Минска».