Генпрокуратура ДНР возбудила пять новых дел в отношении комбригов ВСУ по статье «Теракт»

Донецк, 11 июня. Вооруженные силы Украины несколько дней подряд расстреливают Донецкую народную республику из дальнобойной артиллерии и тяжелых минометов. Результат — ранение мирных жителей и многочисленные разрушения жилых домов. Как реагирует главное надзорное ведомство ДНР — в материале Федерального агентства новостей.

Украинские войска существенно увеличили обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики. Согласно сводной недельной статистике донецкого представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, под ударами тяжелой артиллерии калибром 152 и 122 мм, танков и минометов 120-мм калибра оказались города и поселки на Горловском, Мариупольском направлениях, а также Донецк с окрестностями.

Только за неделю действия армии Киева привели к ранению четырех мирных жителей, в том числе 17-летнего подростка. Частично разрушены и повреждены 41 жилой дом и девять объектов гражданской инфраструктуры. Жители Горловки в социальных сетях вспоминают обстрелы украинских военных летом 2014 года, сравнивая ситуацию с нынешней.

В настоящий момент следственное управление Генпрокуратуры ДНР ведет расследование по 40 новым эпизодам в рамках пяти уголовных дел. Все дела возбуждены по статье «Теракт» в отношении командиров бригад ВСУ, которые с 6 по 9 июня отдавали приказы об обстрелах населенных пунктов республики. Об этом корреспонденту ФАН, работающему в Донбассе, рассказала пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ДНР Ольга Черногор.

Как сообщила представитель надзорного ведомства, в 40 эпизодов включены многочисленные повреждения жилого сектора и гражданской инфраструктуры, ранения мирных жителей. Речь идет о последствиях обстрелов с использованием артиллерийской и минометной техники. На данный момент в уголовных делах фигурируют личности следующих украинских офицеров: командир 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Палас Н. Д., командир 30-й отдельной механизированной бригады Гараз И. В., командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Курач В. А., командир 53-й отдельной мотопехотной бригады Поляков А. О. и командир 93-й отдельной механизированной бригады Брыжинский Н. Ф.

Указанные офицеры армии Киева, не стесняясь нарушить минские договоренности, с «чистой совестью» отдавали приказы на обстрелы мирных городов ДНР своим подчиненным военнослужащим. В результате артиллерийских и минометных ударов пострадали районы Горловки, Новоазовска, Тельманово, Ясиноватой и Докучаевска.