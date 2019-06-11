Министр транспорта Сирии рассказал о том, как Россия помогает в восстановлении страны

Дамаск, 11 июня. Министр транспорта Сирии Али Хаммуд в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о сотрудничестве с российскими компаниями, специализирующимися на развитии транспортного сектора в Сирии и уровне совместных инвестиций, отметив, что война в Сирии негативно повлияла на сектор железнодорожного транспорта, как и другие сектора в сирийском государстве.

В связи с наличием приоритета у российских компаний, между сторонами были подписаны договоры со многими компаниями в области дорожного, лыжного, воздушного и морского транспорта, в настоящее время ведутся переговоры о будущем сотрудничестве между Сирийской железнодорожной корпорацией и РЖД.

Министр добавил, что Сирия выиграла благодаря сирийской армии и ее союзникам, сейчас она стала хорошим местом для инвестиций. Географическое положение Сирии не может конкурировать ни с кем, ведь она проходит между тремя континентами.

Что касается морского сектора, то Хаммуд заявил, что суда под сирийским флагом были наконец зарегистрированы после остановки более чем на семь лет. Он подчеркнул, что победы, достигнутые сирийской армией над вооруженными формированиями, позитивно отразились на секторе морского транспорта.

«Этот шаг сделан после огромных усилий на местном и международном уровнях, сопровождаемых широким спектром административных, правовых, технических и академических мер, направленных на достижение этого результата, который является гордостью каждого сирийского и каждого патриотического патриота в этой стране и сломает флаг Сирии в морях мира», — заявил министр.

Он добавил, что «после долгого ожидания министерство транспорта наградило судно Crystal Calaxi свидетельством о регистрации под сирийским флагом. Это судно стало первым неправительственным судном, которое следует к сирийским портам после почти семилетнего перерыва. Это говорит о постепенном восстановлении и возвращении глобального судоходства в Сирии».

Министр транспорта Сирии заявил, что ряд факторов положительно сказался на передвижении морских перевозок в Сирию и из Сирии, внес существенный вклад в получение запросов на регистрацию судов в Дирекцию сирийских портов, в первую очередь благодаря победе, достигнутой сирийской армией и союзными войсками.

«Все эти меры способствуют привлечению инвесторов и стимулируют движение морских перевозок в сирийские порты, а также отвечают требованиям этапа реконструкции, и многие из владельцев международных судов начали изучать вопросы возвращения коммерческой и экономической деятельности в Сирию и из нее».

Он отметил, что географическое положение Сирии и протяженность прибрежной полосы около 180 км дает преимущество, делая страну центром притяжения торговли и обмена товарами с Ираком, Иорданией, Ираном и Персидским заливом. В будущем будут развиваться торговые отношения с Китаем в соответствии с планами, выдвинутые сирийским правительством.

Добавим, что с российской стороной была достигнута договоренность о сотрудничестве и развитии порта Тартус в дополнение к созданию нового порта под эгидой России, есть также план по строительству нового аэропорта. Экономические санкции, наложенные на Сирию, значительно повлияли на Дамаск и соседние страны, в первую очередь в сфере воздушного сектора, где они препятствуют прохождению самолетов над небом.