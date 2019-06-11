Эксперты составили топ-5 самых дорогих брендов в мире

Лондон, 11 июня. Американский онлайн-ритейлер Amazon занял первую строчку в топ-100 самых дорогих брендов в мире — The BrandZ Global Top 100. Об этом сообщается в исследовании британских компаний WPP и Kantar Millward Brown.

По данным британских аналитиков, бренд Amazon продемонстрировал существенный рост за 12 месяцев — его стоимость увеличилась на 52% и составила 315,505 миллиарда долларов. Ритейлер модернизировал свою экосистему, что дало возможность улучшить качество обслуживания и увеличить количество предлагаемых услуг.

Американская корпорация Apple сохранила за собой «серебро» в рейтинге, увеличив стоимость практически на 3% — до 309,527 миллиарда долларов, а компания Google впервые за три года потеряла позицию и заняла третью строчку. Также в список вошли Microsoft и Visa, последняя поднялась на две строчки и заняла пятое место.

Alibaba обошел телекоммуникационную корпорацию Tencent и стал самым дорогим китайским брендом. Стоимость Tencent рухнула на 27% — до 130 миллиардов долларов, что позволило компании Alibaba занять седьмое место в перечне.

Максимально подорожавшим за 12 месяцев брендом стал Instagram — его стоимость увеличилась практически в два раза — до 28,2 миллиарда долларов.