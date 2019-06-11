Латвийские журналисты защищают Голунова, забыв о подвергшихся преследованиям коллегах

Рига, 11 июня. Латвийские журналисты устроили пикет в поддержку задержанного с наркотиками журналиста Ивана Голунова возле посольства России в Риге.

Голунов, которого обвиняют в причастности к распространению наркотиков, работал в русскоязычном интернет-издании Meduza. При этом само СМИ зарегистрировано как раз в Риге. Видимо, это и стало причиной повышенного внимания латвийских журналистов к делу Голунова. Однако участники пикета не вспоминают о своих коллегах, пострадавших от действий латвийских правоохранителей.

Например, в последние годы Полиция безопасности прибалтийской страны трижды пыталась возбудить уголовное дело в отношении главного редактора сайта «ИМХОклуб Латвия» Юрия Алексеева. У журналиста дома проводили несанкционированные обыски и изымали всю компьютерную технику. Также в квартире Алексеева нашли боевые патроны, которые сам редактор назвал подброшенными. Журналиста задерживали три раза. Уже 1,5 года Алексеев находится под подпиской о невыезде, а работа его сайта остановлена.

Также преследованию Полиции безопасности Латвии подвергался журналист Владимир Линдерман. Его задержали после выступления на «Вселатвийском родительском собрании» — официальном мероприятии, где собрались родители детей, учащихся в русских школах Латвии. Линдермана обвинили в «разжигании национальной розни» и в «организации массовых беспорядков».

Кроме того, несколько месяцев в латвийской тюрьме провел общественный деятель и правозащитник Александр Гапоненко. Его обвинили в «попытке свержения власти и разжигании национальной розни», а также в «действиях в пользу иностранного государства». По словам Гапоненко, при задержании ему нанесли телесные повреждения. Все перечисленные случаи остались без внимания журналистов, устроивших пикет возле российского посольства в Латвии.

Напомним, журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве 6 июня. При себе у него было пять свернутых пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. В квартире Голунова правоохранители обнаружили весы и пять граммов кокаина. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Через два дня после задержания Никулинский суд Москвы поместил Голунова под домашний арест на два месяца. При этом защита ходатайствовала о заключении подозреваемого под стражу.

Дело Голунова стало информационным поводом для либералов, устроивших несанкционированные митинги в связи с задержанием журналиста. Как считает политолог Руслан Осташко, оппозиция использует подозреваемого в причастности к распространению наркотиков Голунова для своих целей и не заботится о самом журналисте. Эксперт отмечает, что до задержания представителя СМИ многие из его защитников ничего не слышали о Голунове и не читали его статей.