Песков поприветствовал диалог с МВД по делу с обвиняемым в сбыте наркотиков Голуновым

Москва, 11 июня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не мешать расследованию уголовного дела, возбужденного в отношении спецкора интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, которого подозревают в распространении наркотиков. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналист «Медузы» поинтересовался у Пескова по поводу реакции Кремля на предложение о проведении пресс-конференции МВД для представителей СМИ, на которой они могли бы задать интересующие вопросы.

«Любой диалог приветствуется. С другой стороны, надо четко понимать, что в целом, конечно, проведение следствия — это же непубличное мероприятие. Это нужно учитывать», — отметил пресс-секретарь лидера РФ.

По словам Пескова, именно поэтому необходимо относиться к ситуации с пониманием.

«Невозможно следствие проводить полностью в публичном режиме, хотя, конечно, с учетом его [дела] резонансности, с учетом известных нюансов, то, конечно, здесь есть необходимость, чтобы ответы были предоставлены», — резюмировал Песков.

Напомним, специального корреспондента-фрилансера, работающего на интернет-издание «Медуза», задержали в Москве 6 июня. У него в рюкзаке нашли запрещенные вещества. При обыске квартиры журналиста сотрудники правоохранительных органов нашли еще один сверток с наркотиками. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Под давлением общественности и либеральных СМИ московский суд принял решение отправить Голунова под домашних арест. Резкое сплочение оппозиции свидетельствует о том, что, скорее всего, по указке Запада была дана задача по активизации антироссийских настроений. Либеральные СМИ сразу после задержания журналиста, подозреваемого в сбыте наркотиков, начали кричать о его невиновности, хотя следствие еще ведет расследование и фактов его непричастности к обвинению нет. В любом случае, необходимо уважать закон Российской Федерации и понимать, что обвинять и оправдывать может только суд, а не либерально настроенная общественность. Если вина будет доказана, то человек получит соответствующее наказание, если, наоборот, оправдан, то его отпустят.

Сильное давление на власть со стороны ставленников Запада — это попытка проверить ее на прочность и понять, можно ли сделать так, чтобы обвиняемого по столь серьезной статье просто так отпустили. А далее эту практику можно применить и по отношению к уже арестованным правонарушителям, которые выгодны либеральной «тусовке». Тут может идти речь о тех, кто неоднократно нарушал закон и призывал к несанкционированным митингам. В итоге, присоединившиеся к «акции» в поддержку Голунова могут потребовать в дальнейшем легализации наркотиков в РФ.

Руководитель Института политических исследований, политолог Сергей Марков уверен, что либералы, страстно выступающие в поддержку арестованного спецкора, участвуют в подготовке российского «Майдана».