«Фабрика Станиславского» представила гоголевского Ревизора. ФАН-ТВ

В рамках II летнего фестиваля «Фабрика Станиславского» на сцене Губернского театра Санкт-Петербургский театр «Суббота» представил комедию Н.В. Гоголя «Ревизор». В постановке игра артистов продолжает традиции русской актерской школы, а сама постановка, несомненно, относится к русскому психологическому театру.

«Я как-то перечитал «Ревизора» и услышал в этой пьесе наше время. Все настолько похоже, очень мало текста, который мы переделали. Любой современный спектакль рискует, но для меня важно, чтобы возник между залом и сценой диалог. Чтобы как-то мы современных сегодняшних зрителей этим текстом зацепили. Для меня это начинается диалог, это значит, зал начинает как-то вибрировать», — рассказывает Андрей Сидельников, режиссер-постановщик театра «Суббота».

Режиссер постановки Андрей Сидельников переместил гоголевский сюжет в современность, герои в деловых костюмах, декорациями стали баннеры пресс-конференции, на столах — бутылочки с водой.

«Кажется, мы очень бережно отнеслись к Николаю Васильевичу, не думаю, что он прям сильно огорчится. Просто некоторым словам мы либо искали альтернативу, чтобы было понятно, либо просто убирали. Я не знаю в чем гоголевский секрет, если бы кто-то узнал его секрет, то у нас бы появился второй Гоголь», — говорит Владислав Демьяненко, исполнитель роли Хлестакова.

Спектакль интересен своим сочетанием классики и современной драматургии.