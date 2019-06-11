Москва, 11 июня. Люди задают вопросы для «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным про редактора «Медузы» Игоря Голунова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков рассказал о вопросах про задержанного с наркотиками Голунова для прямой линии. Как уточнил пресс-секретарь, Кремль ждет результатов экспертизы по делу Голунова. Во вторник он также опроверг слухи о просьбе урегулировать дело журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова до «Прямой линии с Владимиром Путиным» 20 июня.

Напомним, журналист был задержан 6 июня в центре Москвы по подозрению в распространении наркотиков. На момент задержания он имел при себе четыре грамма мефедрона, а на съемной квартире полицейские обнаружили еще пять граммов кокаина. Чуть позже Никулинский районный суд постановил отправить задержанного под домашний арест на два месяца. Таким образом, главный редактор будет находиться в квартире своих родителей, где прописан, до 7 августа.

Ранее защита задержанного с наркотиками Голунова обжаловала домашний арест журналиста.

Расследование уголовного дела продолжается. При этом журналисты, общественники, СМИ пытаются проверить власть на прочность: их цель узнать, можно ли под общественным давлением заставить отпустить подозреваемого в совершении преступления.

Писатель и общественный деятель Николай Стариков заявил, что журналистское сообщество совершенно необъективно требует отпустить задержанного Голунова. Он выразил уверенность, что такое решение суда стало невероятно лояльным по отношению к Голунову. Он подчеркнул, что если снимать обвинения и отпускать Голунова, то нужно освобождать от ответственности всех, кто обвиняется в сбыте наркотиков.

Эксперты сходятся во мнении, что оппозиция и настроенные против России граждане в дальнейшем могут добиваться легализации наркотиков в России, в том числе тяжелых. Специалисты считают, что таким образом они могут отстаивать освобождения оппозиционеров, нарушивших закон, организовавших несанкционированные митинги.