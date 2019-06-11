Названа причина скоропостижной смерти звезды шоу «Голос»

Москва, 11 июня. Участник шоу «Голос», музыкант, артист театра и кино Алексей Сафиулин скоропостижно скончался в Москве. Ему было 44 года.

Причиной стал острый сердечный приступ. Музыкант умер у себя дома 8 июня около 19.00. Сообщение о кончине артиста было опубликовано на его странице в Instagram.

«На его состояние могла повлиять жара и острый недосып после перелета с гастролей. Он ничем не болел, был молод и полон сил. Берегите себя», — подчеркнул представитель Сафиулина.

Кроме того, он сообщил дату и место прощания с артистом. Оно состоится 13 июня в 10.30 по московском времени в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке у метро «Динамо» в Москве.

Сафиулин работал в Мариинском театре, после 2008 года занимался сольной карьерой. Известность получил и как участник музыкального шоу «Голос» — в шестом сезоне он выступал в команде Пелагеи. Жюри и зрителей он покорил песней «Прощай, радость».

Кроме того, он работал в кино. Его голосом говорят герои в сериале «Ханна Монтана», фильме «Зачарованная» и мультфильме «Вверх». Сафиулин записывал и саундтрек к фильму «ДухLess» Сергея Минаева.

Артист был женат. В браке со своей супругой он прожил 19 лет. У них родилось двое детей. По данным ряда СМИ, тело Сафиулина было обнаружено в ванной, лицом вниз. Появлялась информация о том, что у музыканта случился сердечный приступ, после чего он захлебнулся.