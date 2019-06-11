США вынудят Турцию приобрести российские Су вместо F-35

Проводя жесткую политику давления на Турцию из-за ЗРК С-400 и истребителей F-35, США добьются того, что Анкара купит еще и российские Су. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Санкции США

Турецкие пилоты, которые обучаются на военно-воздушной базе «Люк» в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35, были отстранены от тренировок. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на представителя Пентагона.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Патрик Шанахан уведомил своего турецкого коллегу Хулуси Акара, что обучающиеся на территории Соединенных Штатов полетам на F-35 пилоты должны покинуть страну до 31 июля. Такое решение было принято на фоне переговоров Турции и США, в ходе которых Вашингтон требует от Анкары отказаться от закупок российских систем противовоздушной обороны С-400.

«Министерству известно, что турецкие летчики <...> не совершают полетов», — заявил официальный представитель Пентагона Майкл Эндрюс.

Давление на Турцию

Как отметил Андрей Иванов, во всей этой истории с С-400 и F-35 есть только наглое и безапелляционное давление США на Турцию.

«Но давайте посмотрим на вещи объективно. Российские системы С-400 сегодня лучшие в мире», — заметил он.

По мнению эксперта, Турция понимает, что если купит С-400, то сможет надежно закрыть свое небо абсолютно от любых потенциальных угроз. Если она их не купит, то обеспечить свою безопасность не сможет. Это непреложный факт, который в Анкаре отлично понимают.

«Теперь давайте подумаем: а зачем Турции F-35? Безусловно, это очень хорошие самолеты нового поколения. Но с кем Турции воевать такими самолетами? С США? Вроде эти страны в одном военном блоке. Против Сирии, Ирана, Израиля такие замечательные, но очень дорогие машины просто не нужны. С Россией? Но это вообще за гранью фантастики. И получается, что С-400 действительно Турции нужны, а вот F-35 — это навязанная сделка. Вашингтон говорит, что если Анкара купит установки у Москвы, то он не будет продавать свои самолеты. Ну и что?» — добавил Андрей Иванов.

Эксперт выразил уверенность, что самолеты F-35 Турции не нужны. Анкаре гораздо выгоднее купить российские Су. Вашингтон своей политикой сейчас добьется того, что Турция не только купит С-400, но еще и подпишет контракт на российские самолеты.

Ранее Турция заявила, что не собирается отказываться от планов закупки российских ЗРК и что первая партия С-400 должна поступить в страну уже в июле. США говорят, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО, а также грозят ограничительными мерами за их возможное приобретение.

Ранее в Совете Федерации оценили переговоры Вашингтона и Анкары по вопросу С-400. По мнению сенатора Олега Морозова, США понимают, что никак не могут повлиять на позицию Анкары в вопросе покупки российского вооружения.