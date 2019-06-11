Лазарев ответил анекдотом на сообщения о конфликте с Лободой

Москва, 11 июня. Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с коллегой по цеху Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ». Артист назвал появившиеся слухи о ссоре с Лободой «фантазией».

Представлявший Россию на прошедшем в Тель-Авиве Евровидении-2019 Лазарев разместил в социальногй сети Instagram серию сториз. Музыкант сопроводил скриншот новости про его конфликт с Лободой фразой «Сын брата свахи жены рассказал. Обожаю. Вот это фантазия».

Он также опубликовал селфи и оставил подпись «Злыдень Лазарев». Кроме того, исполнитель вспомнил старый одесский анекдот.

«Знаете, когда вас нет, о вас такое говорят! — «Передайте им, что, когда меня нет, они могут меня даже бить!».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на российской музыкальной премии «Муз-ТВ» Лазарев якобы нецензурно обругал Лободу, которая получила приз в категории «Лучшая певица года». Артист якобы грубо спросил у коллеги по цеху, на самом ли деле певица считает себя «самой крутой», а потом подговорил нескольких исполнителей уйти из VIP-зоны зала.

После этого пользователи социальной сети Instagram обратили внимание на то, что Лобода отписалась от Лазарева, а тот не поставил лайк ни одному посту артистки с церемонии награждения.