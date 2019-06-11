Стариков прогнозирует провокации либералов на марше в защиту пойманного на наркотиках Голунова

Известный писатель, публицист и общественный деятель Николай Стариков считает провокационными призывы оппозиции провести марш в защиту подозреваемого в распространении наркотиков Ивана Голунова в праздничный день 12 июня.

Ранее стало известно, что оппозиция призвала провести марш в защиту журналиста латвийского интернет-издания «Медуза» в центре Москвы в День России 12 июня. На несогласованную акцию планируется вывести людей как раз на те улицы, где уже развернуты столичные праздничные площадки: построены павильоны и шатры реконструкторов, установлены детские аттракционы и т. д.

Судя по тому, что выбраны достаточно узкие улицы, ясно, что заявленное число участников акции там просто не поместится, а вот создать напряжение и сложности для полиции, которая должна обеспечить безопасность десятков различных мероприятий, явно удастся.

Провокационной считает писатель Николай Стариков затею оппозиции именно в праздник промаршировать в защиту подозреваемого в распространении наркотиков Голунова.

«Во всем разворачивающемся так называемом «деле Голунова» нужно обратить внимание на следующие вещи, — отметил Стариков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Во-первых, посмотрите, как быстро организовались либеральные силы для проведения не просто акции, а целого марша. Хотя никакого повода для проведения подобного мероприятия сегодня нет. Голунов находится дома, и ничего страшного с ним уж точно не происходит. Идет следствие. Таким образом, именно оказать давление на следствие является главной целью этого мероприятия».

Это первое, на что стоит обратить внимание в связи с этим мероприятием, отметил Стариков. Не менее опасно, что для своей акции оппозиция выбрала праздничный день, считает собеседник ФАН.

«Второе. Марш собираются проводить в государственный праздник — День России. Таким образом, главная задача акции — создать напряженность не только в информационном пространстве России, но и в конкретной точке ее проведения. Не дай бог, начнутся какие-то беспорядки, или к этому маршу присоединятся провокаторы…. То есть конечная цель организаторов этого мероприятия, как, впрочем, всех мероприятий, в которых участвуют либералы, — это превращение массовых манифестаций и демонстраций в провокации», — резюмировал Николай Стариков.

Отметим, мэрия Москвы уже предложила инициаторам акции предоставить официальную возможность ее проведения в воскресенье, 16 июня, но организаторов это предложение не устроило. Почему не воспользоваться возможностью заявить о своих требованиях в более подходящее для этого время, — этот вопрос задают себе даже сторонники проведения акции в защиту Голунова.

Но организаторы стоят на своем, видимо, надеясь снискать славу скандального блогера Алексея Навального, который устроил аналогичную несогласованную акцию два года назад на Тверской улице, или питерских оппозиционеров, сорвавших празднование 1 Мая.

Напомним, на прошлой неделе спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан по подозрению в распространении наркотиков: в рюкзаке и дома у журналиста нашли заранее расфасованные для реализации запрещенные вещества. После активной информационной атаки либеральных СМИ Голунов был отправлен под домашний арест, в настоящий момент его дело передано в Генпрокуратуру.

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