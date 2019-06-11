Российский историк обвинил поляков в желании нажиться на теме Янтарной комнаты

Польские исследователи нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, что на северо-западе страны, где, по их мнению, может находиться Янтарная комната. Известный российский историк Сергей Трифонов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей выразил сомнение в том, что действительно есть шанс найти в том месте одну из главных реликвий России, утерянную во время Второй мировой войны.

«Дело в том, что я располагаю картами Королевского замка, где в последний раз видели Янтарную комнату, — признался исследователь. — И я опубликовал адрес, где она находится в Калининграде. Получается, как только я выкладываю какие-то документы, поляки как будто считывают их. Они тут же снова говорят о Янтарной комнате».

По мнению автора проекта «Кенигсберг-13», все банально — имеют место материальные моменты. В начале каждого туристического сезона в Польше неизменно входит в оборот тема Янтарной комнаты.

«Поляки все очень грамотно делают, — отметил Трифонов. — И они специально кидают эту тему. Талантливо зарабатывают на нашей беде национального масштаба. Так что нет там никакой Янтарной комнаты! Пройдет неделя, и они даже копать не будут. Скажут: «Ну, вы знаете, тут ходов много, и вот один очередной...»

Российский исследователь уверен, что Янтарную комнату никогда не вывозили из Кенигсберга. И он даже уверен, что знает точный адрес.

«Комната находится под улицей Шевченко в городе Калининграде, — сказал собеседник ФАН. — Почему я так уверенно говорю об этом? Потому что видел эти ящики! Говоря же о поляках... Если они найдут Янтарную комнату, первым пожму им руку. Но там ее нет. А вот мы в Калининграде ее найдем!»

Ранее о том, что в Польше найдено возможное местонахождение легендарного русского шедевра, сообщил сотрудник местного музея Второй мировой войны Бартоломей Плебаньчик.