Военные США пожаловались, что РФ якобы ведет против них «радиоэлектронную войну» по всей Сирии

Россия использует свои новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для того, чтобы сковать действия США на восточном берегу Евфрата. Как утверждает Business Insider, растущие возможности России в области «электронной войны» заставили Пентагон спешно активизировать разработки в области противодействия РЭБ.

Американские СМИ утверждают, что Россия применяет РЭБ на всех участках, где возможно столкновение с силами противника, располагающего высокими технологиями – так, кроме Сирии, где США оккупировали значительную территорию, а ВВС Израиля регулярно осуществляют авиаудары по иранским силам, РФ разместила новейшие комплексы РЭБ в Крыму, на Дальнем Востоке и в Арктике – норвежское командование успело даже обвинить Россию в радиоэлектронном противодействии во время учений НАТО Trident Juncture. (Напомним, тогда в ноябре 2018 года потерпел крушение и затонул фрегат ВМС Норвегии Helge Ingstad, столкнувшийся с танкером).

Как пишет израильское агентство Nziv, в Пентагоне утверждают, что силы США в Заевфратье – где они контролируют нефтедобыващие промыслы вместе с проамериканской коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF), «постоянно подвергаются масштабному воздействию со стороны систем РЭБ, которые доставила на восток Сирии российская армия». В американском военном ведомстве подчеркивают, что «русские активно воздействуют сети тактической коммуникации армии США».

В Минобороны США подумывают об ответных действиях – однако в настоящее время ответить нечем: Пентагон отправил в утиль большую часть своих средств РЭБ во время «разрядки» после крушения Советского Союза. Теперь чиновники Минобороны США столкнулись с «невообразимым» — возможности российской армии в области РЭБ и гиперзвуковых технологий существенно превышают американские.

Что же происходит с американской связью в Заевфратье? Прямых указаний на это не так много: даже если американские военные говорят об этом открыто, СМИ предпочитают затушевывать их слова.

«Такие противники, как Россия, стараются обыграть нас «на кромке поля» — в инфосфере или в области РЭБ», — приводит Breaking Defence слова генерал-лейтенанта Пола Функа, который командовал силами коалиции в Ираке и Сирии до сентября 2018 года.

Американский генерал утверждает, что американские силы в Сирии постоянно сталкивались с проблемами в связи. В результате отдельные небольшие подразделения часто сталкивались с риском остаться не только без связи, но и потерять ориентацию в пространстве без GPS. Успешное воздействие РЭБ на самолеты ВВС США несет еще больше опасности. Как оказалось, США не готовы были столкнуться с тем, что в сирийском конфликте им будут противодействовать столь совершенные средства со стороны России и Ирана.

В ответ Пентагон, по данным Nziv, объявил Заевфратье зоной применения новейшего американского вооружения и начал переброску имеющихся систем. Сирия, отмечает израильское издание, в очередной раз станет местом испытания новейших методов войны и систем вооружения, созданных мировыми сверхдержавами. Кроме того, в США активизированы работы по «более чем сотне» предложений о создании новых средств РЭБ, способных на широкомасштабные действия против российских сил.

Справка: в настоящий момент на вооружении российских войск стоит целый ряд мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы, среди которых можно выделить семейства комплексов «Красуха» и новейшие комплексы «Дивноморье», введенные в строй буквально в прошлом году, а также «Самарканд». Стоит отметить, что уже к 2020 году планируется на 100% обновить стратегический потенциал войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ – в сравнении с 70–75% для других родов войск.

Активно применяются средства РЭБ и в Сирии – однако по официальной информации, только на западе страны. Так, новейшая система 1РЛ257 «Красуха-4» была развернута на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» в октябре 2015 года. Этот комплекс способен подавлять коммуникации противника на расстоянии до 300 километров и уже успешно прошел в Сирии испытания боем – во время удара США по Дамаску в апреле 2018 года именно работа «Красух», предположительно, позволила уничтожить большую часть американских крылатых ракет «Томагавк».

О размещении российских комплексов РЭБ на востоке Сирии официальной информации нет. Однако их появление там было бы вполне закономерным с учетом активности американской авиации в регионе. Так, «Красухи» или другие средства РЭБ могли бы прикрывать танкеры с нефтью, которую Дамаск вынужден покупать на неподконтрольной части провинции Дейр-эз-Зор – американцы, возмущенные тем, что курдские силы недостаточно борются с продажей нелегально добытой нефти, недавно нанесли удары по двум таким нефтеналивным баржам на Евфрате. Кроме того, наличие средств РЭБ было бы очень на руку в случае, если войска США и курдские силы решатся атаковать Абу-Кемаль, чтобы прервать иранские линии снабжения на востоке Сирии.

Не следует покупаться на лесть со стороны западных СМИ и считать, что Россия обладает в области радиоэлектронной борьбы решающим преимуществом перед Соединенными Штатами, предупредил в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. Он напомнил, что долгие годы как раз США имели неоспоримое преимущество в области РЭБ.

«Когда нас хвалят, всегда возникает вопрос – а чего это нас вдруг хвалят? Или готовят пакость какую-то, или готовят более мощное оружие или решительный удар, — предположил собеседник ФАН. — Военная хитрость, которую провозгласил еще великий китайский стратег Сунь Цзы: можно силою мысли создать для противника такие условия, что он пойдет на вынужденную сдачу».

Успехи России в реализации программ по созданию комплексов РЭБ неоспоримы, отметил Хатылев. Он напомнил, что все эти системы действуют в рамках масштабных комплексов радиоэлектронной разведки и наблюдения, а не поодиночке, образуя многоуровневые системы борьбы с воздушными целями и вражеской связью.

«В этом отношении все понятно – прорыв сделан, и мы эти системы эффективно и успешно применяем, особенно в Сирии. Но следует понимать, что радиоэлектронная борьба была «коньком» американцев, особенно в предыдущие годы. Во всех военных конфликтах – во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Ливане, в Ираке, — придавалось очень большое внимание средствам радиоэлектронной борьбы. И американцы преуспели в этом отношении, особенно в воздушной составляющей – у них есть самолет EA-18 Growler, который ставит мощные помехи из зон барражирования, из боевых порядков. Поэтому говорить, что американцы слабы в этом – неправомочно и неправильно, — подчеркнул Сергей Хатылев. — Наше опережение в этом смысле – всего один-два года максимум. За это время достаточно эффективные средства РЭБ появятся и у американцев, и у европейцев. Другое дело, что есть и вопрос боевого применения – можно дать самое современное оружие в руки необученной и невоспитанной армии, и она ничего не сможет с этим оружием сделать. Это также важная составляющая, о которой нельзя забывать».

Российские войска в ходе операции в Сирии получили отличный шанс испытать свои навыки и отточить их в боевой обстановке – однако все же операция ВС РФ в Сирии мало напоминает масштабный конфликт между государствами, располагающими самым современным оружием, отметил военный эксперт.

«Российские войска в Сирии получили хорошие средства, получили хорошую подготовку расчетов РЭБ, наладили разведку, которая ведет анализ частотных диапазонов и выявляет средства и объекты, которые необходимо подавлять или забивать помехами. Однако учтите – наши Воздушно-космические силы действуют на территории Сирии и на Ближнем Востоке практически без противодействия. Ни американцы, ни другие силы не применяют авиацию в таком же количестве и нам практически не противодействуют с тем эффектом, который получаем мы там. Кроме того, Сирия – не театр военных действий, это всего лишь тактический уровень с точки зрения военной науки и применения современного оружия», — напомнил Сергей Хатылев.