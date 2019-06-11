Появились фото Алибасова после выхода из медикаментозного сна

Москва, 11 июня. Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна. Сообщение об этом распространила пресс-служба основателя группы «На-На».

«Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя», — рассказал сын Алибасова.

При этом он с сожалением уточнил, что у Алибасова-старшего по-прежнему остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов. Медики предупреждают, что это может привести к летальному исходу.

«Сказать что этого риска «нет», можно будет только через пару дней», – подчеркнул он.

Сейчас врачи составляют план дальнейшего лечения музыканта,

Солист группы «На-На» Владимир Политов сообщил, что участники коллектива безумно рады этой новости.

«Верим только в хорошее. Специально для Бари продолжаем активно готовить новый гастрольный тур и шоу-программу», — добавил он.

По его словам, при первой же возможности группа порадует своего основателя новым клипом.

«Конечно же, сейчас возникли некоторые трудности, так как большая часть новой программы в голове у Бари, но мы надеемся, он уже скоро придет в себя», — заверил музыкант.

Напомним, Алибасов был госпитализирован после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот». По словам близких музыканта, он перепутал химическое вещество с питьевым йогуртом. Теперь супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина намерена подать в суд на производителя «Крота».

6 июня медики приняли решение ввести Алибасова в медикаментозный сон. В этом состоянии он провел пять суток.