Суд снял судимость с блогера Мэддисона

Москва, 11 июня. Тушинский суд снял судимость с блогера Ильи Мэддисона, который был приговорен к полутора годам условно за шутку о Коране.

Ранее блогер обратился в суд с просьбой снять с него судимость.

Судебное заседание прошло 11 июня, сообщил телеканал «360».

«Тушинский суд привел приговор в соответствие. Судимость снимается автоматически, когда заканчивается срок, и сейчас приговор был просто приведен в соответствие», — сообщили в пресс-службе столичного суда.

Напомним, в мае прошлого года блогера признали виновным в «возбуждении ненависти либо вражды». Его приговорили к 18 месяцам условно за шутку о Коране, которую он позволил себе еще в 2012 году.

Некоторые мусульмане, увидев видео с шуткой о Коране, пытались найти Мэддисона и расправиться с ним. Блогер уехал из России. Позже Мэддисон признал свою вину, и дело рассматривалось в особом порядке.