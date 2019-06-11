Депутат Госдумы допустил попытки Запада оспорить право России на Янтарную комнату

Польша будет обязана вернуть Янтарную комнату России в том случае, если она будет обнаружена на ее территории. С таким заявлением в интервью Федеральному агентству новостей выступил депутат Государственной думы Александр Шолохов.

Представитель партии «Единая Россия» заметил, что давать прогнозы об успешности нахождения Янтарной комнаты нельзя, так как подобные заявления звучали уже не раз.

«Мы знаем, сколько лет этой истории. Пока самые обнадеживающие заявления ни разу не увенчались успехом», — напомнил собеседник ФАН.

Более того, вполне возможно, что шедевр искусства был навсегда утрачен человечеством, допускает депутат.

«Представляя себе характер Янтарной комнаты, легко можно можно предположить и такую печальную участь, что ее просто могли разобрать на тонны янтарного лома. Даже страшно говорить такие слова...» — отметил Шолохов.

Что касается возвращения Янтарной комнаты на родину, совершенно очевидно, что, если действительно она будет найдена на территории Польши, важно учитывать, что это государство является третьей стороной и не имеет никаких прав как на саму Янтарную комнату, так и на любые предметы искусства, перевезенные из СССР во время Второй мировой войны, подчеркнул депутат.

«Польша не может здесь предъявить никаких прав», — указал парламентарий.

По словам Шолохова, вопрос здесь совершенно очевиден. Тем не менее определенным осложнением могут стать существующие сейчас отношения между Россией и Западом.

«В современных политических и геополитических условиях не исключаю, что могут быть попытки оспорить эти решения, но, еще раз повторю, с точки зрения международного права принадлежность Янтарной комнаты России абсолютно неоспорима», — резюмировал депутат Александр Шолохов.

Напомним, сотрудники польского музея нашли вход в тоннель, который может вести к Янтарной комнате. Обнаруженный объект стал настоящим прорывом в поисках шедевра искусства.