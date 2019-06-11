Путин обсудил детали саммита ШОС с президентом Кыргызстана

Москва, 11 июня. Президент РФ Владимир Путин готовится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и к Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Российский лидер обсудил детали саммита ШОС, с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым по телефону, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Президенты России и Киргизии договорились провести двустороннюю встречу в рамках саммита, который пройдет в Бишкеке. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоится в Душанбе. Визиты Владимира Путина в Киргизию и Таджикистан запланированы на вторую половину недели.

Дмитрий Песков также сообщил, что на 11 июня у президента РФ запланировано несколько рабочих встреч и совещаний. Сегодня Путин увидится с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Песков отметил, что российский лидер регулярно встречается с министром промышленности и торговли, поскольку эти области являются критически важными для экономики страны.

Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин традиционно вручит государственные премии в День России, а также проведет торжественный прием по случаю праздника. Помимо этого, 12 июня российский лидер даст интервью телерадиокомпании МИР в преддверии саммита ШОС.