Солистка группы «Винтаж» страдает от психического расстройства

Москва, 11 июня. Солистка популярной группы «Винтаж» страдает от психического расстройства. Она не всегда помнит о тех событиях, которые происходят с ней на сцене, и может быть опасна для себя и окружающих. К такому выводу пришли врачи, которые проводили обследование исполнительницы.

Для того, чтобы у самого коллектива, его администрации и продюсеров не было проблем, заказчиков выступления в обязательном порядке заранее информируют об особенностях здоровья Плетневой. Об этом пишет StarHit.ru.

Согласно договору, певица не несет ответственности за свои действия, в том числе незаконные и неадекватные, которые она может совершить во время выступления. Однако сама певица не всегда помнит то, что вытворяла на сцене.

Отметим, солистка группы «Винтаж» неоднократно вела себя странно на концертах. Так, в субботу Анна Плетнева и Алексей Романоф представили авторское шоу под названием «Сильная девочка». Концерт прошел в клубе «Известия Холл». Артистка, исполнявшая популярный трек «Роман», спрыгнула со сцены в толпу зрителей. К счастью, она не пострадала, но шокировала своим поведением не только поклонников, но и организаторов выступления.