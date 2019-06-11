Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

Москва, 11 июня. Сбербанк запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных денег без карт. Об этом во вторник сообщает пресс-служба банковского учреждения.

По имеющимся данным, отправить средства можно когда угодно с помощью Сбербанк Онлайн, а получить — в банкоматах сети финансово-кредитной организации с функцией выдачи наличных или офисах банка, пишет «ФедералПресс».

Отмечается, что для перевода нужно знать фамилию, имя и отчество получателя и номер телефона. Для получения денег необходимо указать код из SMS-сообщения.

В Сбербанке уточнили, что комиссия составляет 1,5% от переведенной суммы, сообщает Deita.ru.

Осуществить перевод могут клиенты из 27 российских регионов, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки.

Ранее сообщалось, что Сбербанк обсуждает с Банком РФ различные варианты интеграции своей системы перевода и системы быстрых платежей (СБП).