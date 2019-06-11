Сирия, 11 июня. Боевики «Исламского государства»1* напали на правительственную армию и союзные силы в Дейр-эз-Зоре, ВВС Сирии ударили по радикалам на юге Идлиба. САА готовится к открытию нового фронта в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удар по укрепрайонам джихадистов в Идлибе и атаковали расположения боевиков протурецких группировок на юге Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с боевиками «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство: атаковали иранских ополченцев в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

ВВС Сирии продолжили наносить удары по опорным пунктам боевиков. Информационный портал Baladi-News передает, что утром военно-воздушные силы нанесли точечные удары по радикалам в районе города Кабана и на склонах Курдских Гор. Днем ранее боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) обстреливали расположения правительственных сил в районе поселения Рабия.

Провинция Алеппо

Как сообщает информационное агентство Step News Agency, столкновения Сирийской арабской армии (САА) с группировками «умеренной оппозиции» в Алеппо продолжились. ВВС Сирии атаковали укрытия боевиков на юге провинции Алеппо в окрестностях поселка Зерба. Также были нанесены точечные удары по расположениям джихадистов в районе дамбы у поселков Язария и Заммар.

Ранее конвои турецкой армии с подкреплением турецкой армии отправился к наблюдательному посту в районе Саракиба через несколько дней после того как САА перекинула туда часть своих войск. Как сообщают военные источники, не исключено открытие на юге провинции нового фронта.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщил новостной портал Deir Ezzor 24, боевики «Исламского государства», действующие в составе «спящих ячеек», напали на контрольно-пропускной пункт в районе поселка Курия, занятый САА и иранскими военнослужащими Корпуса стражей исламской революции, которые поддерживают правительственную армию. Военнослужащие открыли огонь по нападающим террористам, информация о потерях среди САА или иранцев пока не поступало.

Провинция Идлиб

На юге Идлибе ВВС Сирии совместно с ВКС РФ продолжили вылеты к расположениям джихадистов. Утром были нанесены точеные удары по укреплениям боевиков на подступах к поселку Аринба, в окрестностях городов Хан-Шейхун и Хабит. Как передает новостной портал Step News Agency, информация о потерях среди боевиков пока что уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)