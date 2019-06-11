Почти 70% россиян поддержали выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Москва, 11 июня. Выдачу российских паспортов жителям Луганской и Донецкой республики одобряют 70% россиян, следует из данных нового опроса «Левада-центра».

Уточняется, что большинство респондентов (77%) считают, что такое предложение было сделано для улучшения жизни украинцев, проживающих в Донбассе. При этом 36% участников опроса выразили опасения, что это увеличит нагрузку на бюджет РФ, а 26% россиян полагают, что это может ухудшить отношения России и Украины.

По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, россияне поддерживают выдачу паспортов жителям Донбасса, потому что хотят помочь людям, которые вынуждены жить в состоянии войны, пишет газета «Ведомости».

Напомним, указ об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 24 апреля. В Киеве это решение резко осудили, усмотрев в указе «подготовку к аннексии региона». Такое мнение поспешил озвучить глава украинского МИД Павел Климкин. Новый президент страны Владимир Зеленский заявил, что Москва пытается соблазнять украинцев российским гражданством, но, по его мнению, желающих его получить будет немного. Кроме того, он подчеркнул, что Киев также готов предоставить украинское гражданство всем желающим россиянам. В ответ Владимир Путин заметил, что жители РФ и Украины только выиграют, если у них будет общее гражданство.

Напомним, гражданская война в Донбассе идет вот уже с 2014 года. После госпереворота в стране ЛНР и ДНР отказались признавать легитимность новых киевских властей и заявили о своей независимости. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию против жителей народных республик. В 2018 году формат АТО сменили на операцию объединенных сил.