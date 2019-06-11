Ставленники Запада мечтают развалить Россию, используя как предлог наркоскандал с Голуновым

Москва, 11 июня. Историю вокруг Голунова искусственно нагнетают внешние силы из-за рубежа. Запад и США не оставляют надежд устроить в России «Майдан», чтобы развалить страну, уверен депутат Государственной думы Евгений Федоров.

В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что ставленники Запада, в частности, Соединенные Штаты проверяют российскую власть на прочность.

«Власть на прочность пытаются проверить Соединенные Штаты Америки через своих людей. Это метод удара именно по России. Это напоминает историю с [главредом «Украинской правды» Георгием Гонгадзе] на Украине», — подчеркнул депутат.

По его мнению, либералы используют историю с пойманным на наркотиках Голуновым для союза с наркомафией.

«Преступность в сфере наркомафии наиболее сильная, организованная и в финансовом отношении состоятельная. Там много людей, в том числе ненормальных, фанатиков. Дальше они [представители либеральной общественности] пойдут на свержение власти. Им нужны силы, а для того, чтобы у них были уличные силы свержения власти, им необходим союз с преступностью», — объяснил Федоров.

Напомним, Голунова задержали 6 июня рядом в Москве. В его рюкзаке обнаружили сверток с наркотиками, еще один был найден при обыске квартиры журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Никулинский районный суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.

Ситуацию с Голуновым оппозиция пытается использовать в свою пользу и пропиариться на задержании журналиста. Либеральная «тусовка» намеренно «раскачивает» общественность, чтобы добиться определенных задач. В частности, речь может идти об освобождении тех правонарушителей, которые им выгодны. К примеру, неоднократно призывавшего к незаконным митингам и пикетам Леонида Волкова, который является сторонником скандально известного блогера Алексея Навального.

Оппозиция организовала некий «флешмоб солидарности» не для того, чтобы поддержать Голунова и сделать все возможное, чтобы доказать его невиновность. Задачи, которые, скорее всего, поступили от западных кураторов, совершенно иные. Либералы пытаются проверить власть на прочность, изучить реакцию общественности и понять, можно ли под давлением заставить отпустить подозреваемого в совершении преступления. Отсюда и звучат громкие крики о невиновности Голунова, хотя совершенно никаких доказательств этому не представлено.

Представили СМИ и общественности, настроенные против России, не могут выносить вердикт, это исключительное право суда. Если журналиста, которого обвиняют в серьезном нарушении закона отпустить просто так, то это необходимо сделать со всеми, кто обвиняется в сбыте наркотиков. Именно такой логикой пользуются ставленники Запада, которые, в конечном итоге, могут потребовать легализации наркотиков в России, в том числе тяжелых.