Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Идлиб, Латакия и Хама

Москва, 11 июня. Российские военные зафиксировали 12 случаев стрельбы в сирийских провинциях за минувшие сутки, турецкие — 16. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны России.

Российская сторона зафиксировала десять случаев стрельбы в Латакии и два в Хаме. Турецкая часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, было зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – 9, Хама – 7.

В течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную миссию в населенном пункте Кабр-эс-Сит провинции Дамаск. Специалисты выдали 500 продовольственных наборов, общим весом более двух тонн.

Соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались за прошедшие сутки, сообщили в ведомстве.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время сирийские власти занимаются восстановлением республики и возвращением беженцев в страну.