Стала известна причина хлопка газа в пятиэтажке в Сочи

Сочи, 11 июня. Стала известна причина хлопка бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Сочи, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Хозяин квартиры на первом этаже утром готовил завтрак и забыл выключить газ. В результате скопления произошел хлопок», — уточнил собеседник ФАН.

По его словам, в настоящее время сотрудники МЧС провели обследование дома. Установлено, что пострадала только межкомнатная перегородка и дверь в квартире. Опасности разрушения нет.

«Все 30 эвакуированных из подъезда жильцов уже обратно запустили домой. Погибших, пострадавших нет», — добавил он.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло в пятиэтажке на улице Садовой Адлерского района. На место происшествия оперативно прибыла группа из 27 человек и восьми спецмашин МЧС.