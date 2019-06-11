Депутат ГД предложил не брать больше 50 рублей за снятие денег в «чужом» банкомате

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил ограничить 50 рублями комиссию за снятие денег через банкомат сторонней кредитной организации. Такую инициативу он озвучил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Сейчас, казалось бы, все очень просто. Практически везде расплатиться можно и картой, и с помощью смартфона. Так что взять с собой наличные порой даже в голову не приходит. Но время от времени возникают экстренные ситуации, и на такой случай у людей должна быть возможность воспользоваться ближайшим банкоматом за те же 50 рублей», — заявил депутат.

Член фракции «Единая Россия» полагает, что какой-либо банк не понесет значительных потерь, если один из клиентов снимет сумму в пределах двух-трех тысяч рублей.

«Иногда у кредитной организации всего два банкомата на город. Что делать в таком случае? Например, в моем родном городе мне удобно пользоваться услугами одного банка, но, если я приеду в другой по делам и мне срочно понадобятся наличные, придется платить комиссию. Это несправедливо», — добавил парламентарий.

Он также отметил, что принятие мер позволит защитить интересы россиян.

«Если речь идет о небольшой сумме — зачем брать лишнее? Уверен, что сокращение потенциальных затрат не приведет к увеличению спроса на такие услуги», — резюмировал Вострецов.

Ранее представитель Сбербанка рассказал, в каких условиях финансовое учреждение может еще раз снизить ставки по ипотеке. Это возможно при соблюдении двух условий: снижении ключевой ставки и инфляции.