Пушков осадил западных журналистов, выступивших в поддержку пойманного на наркотиках Голунова

Москва, 11 июня. Совет Федерации будет держать на контроле уголовное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил сенатор Алексей Пушков на заседании верхней палаты российского парламента.

Политик также подчеркнул, что категорически не согласен с позицией западных СМИ, освещающих иницидент с Голуновым как борьбу со свободой слова. По его мнению, в России свобода слова проявляется на достаточно высоком уровне.

В качестве доказательства этого он привел публикации «Ведомостей», РБК и «Коммерсанта», потребовавших освободить Голунова. Однако, по мнению экспертов, действия этих СМИ являются попыткой напомнить о себе, поднять рейтинги и смягчить репутационные потери.

Также сенатор выразил надежду на проведение расследования дела с соблюдением законов.

«Этот вопрос в связи с повышенным общественным вниманием и значимостью будет находиться на контроле нашей комиссии, мы будем внимательно наблюдать за его ходом. Мы выражаем надежду, что следствие будет проведено со строжайшим соблюдением законности и норм правопорядка», — сказал сенатор.

Напомним, журналист был задержан на Цветном бульваре в Москве 6 июня. При личном досмотре и обыске дома у него изъяли 9 граммов наркотиков (мефедрон и кокаин). В отношении спецкорра возбудили уголовное дело о хранении и распространении наркотиков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложили о деле Голунова, и в Кремле следят за ходом следствия, но в любом случае решение о его виновности или невиновности должны выносить именно суд и следствие.

По мнению политолога Руслан Осташко, в деле Голунова видно четкое разделение людей на сорта — «обычные люди, на которых либералам и «креативному классу» плевать, и свои, те, которые по умолчанию не могут быть виновны вообще ни в чем».