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Президент Молдавии аннулировал указ о роспуске парламента

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Президент Молдавии аннулировал указ о роспуске парламента

Кишинев, 11 июня. Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Об этом он сообщил на брифинге после заседания Высшего совета безопасности.

Додон указал на несоответствие нормам конституции указа вице-председателя Демократической партии Павла Филипа.

Президент Молдавии также раскритиковал решение Конституционного суда оправдать роспуск парламента и признать незаконным формирование правительства премьера Майи Санду. По его мнению, это ставит под угрозу безопасность республики, отметил РИА Новости.

Напомним, внутриполитическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. Конституционный суд страны отстранил от должности главу государства Игоря Додона, исполняющим обязанности президента Молдавии был назначен премьер-министр Павел Филип, который распустил парламент и инициировал досрочные выборы.

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Автор: Данила Копп
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