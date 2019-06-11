Чайка взял под личный контроль дело задержанного с наркотиками Голунова

Москва, 11 июня. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам во вторник, что обсудила дело корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова, которого задержали в Москве с наркотиками 6 июня, с генеральным прокурором Юрием Чайкой и тот заверил, что это дело будет вестись под строгим контролем ведомства и его лично.

Спикер СФ отметила, что этой теме в понедельник разговаривала с генеральным прокурором Юрием Чайкой, который «дал абсолютные гарантии того, что это дело будет находиться под строгим контролем генеральной прокуратуры и его личным контролем».

При этом Матвиенко не исключила, что Совфед изложит свою позицию по этому делу.

«Мы подумаем, какая может быть у нас реакция», — уточнила спикер.

Сотрудники московской полиции задержали Ивана Голунова на Цветном бульваре в российской столице 6 июня. По данным правоохранительных органов, при журналисте якобы были обнаружены пять пакетов с наркотическими веществами весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы полиция нашла по месту жительства Голунова.

Против него возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Расследование по делу Голунова по просьбе градоначальника Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль столичный главк МВД.

Ситуация с Голуновым вызвала широкий резонанс. Либералы пытаются использовать дело Голунова, чтобы расшатать ситуацию в России и призвать к организации несанкционированных митингов, считают эксперты. Политолог Руслан Осташко заявил, что арест журналиста стал очередным инфоповодом для нападок на власть со стороны оппозиции. При этом судьба самого Голунова либералов мало волнует, убежден он.

При этом ряд общественных деятелей, политиков и журналистов подчеркивает, что расследование дела Голунова должно вестись в соответствии с законом, и в случае доказательств вины журналиста он должен быть наказан.