Ковитиди предупредила об опасности планов США по вооружению Украины

Конгресс США планирует в 2020 году увеличить военную помощь Украине. Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди считает подобные планы крайне опасными и не способствующими нормализации обстановки на Украине, где вот уже пятый год продолжается гражданская война.

Ранее стало известно, что подготовленный американским Конгрессом проект военного бюджета на 2020 год предусматривает оказание Киеву военной помощи в размере 250 млн долларов. Таким образом, речь идет об увеличении американской военной помощи Украине на 50 миллионов долларов по сравнению с текущим годом. Кроме того, Конгресс просит госсекретаря и главу Пентагона до 15 октября 2019 года представить отчет о стратегии США «по противодействию российским угрозам в Черном море».

Крайне опасными считает планы США по вооружению Украины член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Она отмечает, что эти планы представляют опасность как для самой Украины, так и для всей Европы.

«Европа не заинтересована в осуществляемом Соединенными Штатами системном вооружении Украины, — отметила сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей. — Дело в том, что таким образом американские ястребы создают реальные риски по возникновению военного очага в Европе».

Как поведут себя европейские политики перед лицом подобной вполне реальной угрозы, покажет время, отмечает член Совфеда.

«Напомню, представленный Конгрессу проект американского военного бюджета содержит положение, в соответствии с которым глава Пентагона совместно с госсекретарем обязаны не позднее 15 октября текущего года представить отчет о стратегии США по противодействию так называемой «российской угрозе в Черном море», и это не сулит ничего хорошего, — отметила сенатор. — Совершенно очевидно, что выделение Киеву очередных 250 миллионов долларов для продолжения гражданской войны и вооружение украинской армии залежалым американским оружием не способствуют миру и процветанию Украины».

По мнению Ольги Ковитиди, подобные действия Вашингтона направлены исключительно на укрепление военно-промышленного комплекса США и преследуют цель создать очаг военного напряжения у границ России.